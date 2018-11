Legambiente Molise organizza AperiTE, primo aperitivo scientifico che vede protagonista l’ Economia circolare

Il 22 novembre si terrà il primo incontro del ciclo “AperiTE” con sfondo scientifico organizzato da Legambiente Molise.

Domani al centro dell’incontro, che si svolgerà presso il locale Libertine di Campobasso ore 18.30, l’economia circolare.

Il 2018 è stato l’anno dell’approvazione del pacchetto europeo sull’Economia Circolare il quale prevede il 65% di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani al 2035, con target intermedi del 55% al 2025 e 60% al 2030. Per gli imballaggi, invece, si prevedono target del 65% al 2025 e del 70% al 2030, con due sotto-obiettivi per gli imballaggi in plastica, che dovranno essere riciclati almeno per il 50% nel 2025 e per il 55% nel 2030. Per le discariche il target è fissato al 10% entro il 2035. Tutti questi target potranno essere rivisti nel 2024.

Oggi l’economia circolare è realtà su tutto il territorio nazionale e anche nel nostro piccolo Molise che, se pur in lento avvio, vede protagoniste aziende per le quali il rifiuto è una materia prima-seconda. Esso, pertanto, non è più inteso rifiuto in quanto tale ma come una materia da riutilizzare per produrre nuovi beni.

Da un’economia lineare a quella circolare: questo ed altro nella discussione che, tra video, interviste e testimonianze, sarà moderata dalla Prof. Maria B. Forleo docente dell’Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Economia, con l’intervento di Manuela Cardarelli, Presidente Legambiente Molise, di Laura Brambilla, responsabile nazionale della campagna Puliamo il mondo di Legambiente in collegamento da Milano e con il prezioso contributo di Doriana Di Paolo, laureanda che illustrerà i casi di studio sull’economia circolare in Molise.