Reddito di cittadinanza, solo al Sud occorrono 11 miliardi di euro per il 2019

Arriverà mai il reddito di cittadinanza? C'è chi dice che è impossibile e c'è chi invece già inizia a strofinarsi le mani in attesa di una misura di assistenzialismo che dovrebbe riportarlo nel mondo del lavoro. Elaborazioni Svimez ci fanno sapere quanti soldi ci vogliono nelle regioni del Sud per coprire la eventuale richiesta.

In Molise servono 87.950.017 euro per i nove mesi del 2019. il calcolo delle somme necessarie per il reddito di cittadinanza nel Sud, è stato fatto considerando che la misura da 780 euro sia operativa da aprile del prossimo anno.

I nuclei familiari potenziali beneficiari, nel complesso, sarebbero 11.400: 2.100 con Isee nullo, 2.900 con Isee tra 0 e 3.000 euro, 3.400 tra i 3 e i 6.000 euro e 3.000 tra i 6 e i 9.000 euro. A livello territoriale, del totale, 8.500 potenziali beneficiari sono in provincia di Campobasso, 2.900 in quella di Isernia. In testa alla classifica del Mezzogiorno c'è la Campania, dove, per coprire il reddito di cittadinanza, servirebbero 3.096.292.615 euro, mentre in coda c'è proprio il Molise.

Questi i valori di tutte le altre regioni: Campania: 391mila beneficiari per 3.1 miliardi, Sicilia: 343mila beneficiari per 2.7 miliardi, Puglia: 214mila beneficiari per 1.6 miliardi, Calabria: 144mila beneficiari per 1.1 miliardi, Sardegna: 107mila beneficiari per 830 milioni, Molise: 11mila beneficiari per 88 milioni Costo per i primi 9 mesi: quasi 11 miliardi di euro.