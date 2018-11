Giudice di pace, la federazione provinciale Pd plaude all'iniziativa del presidente Coia

La Federazione Provinciale del PD di Isernia plaude all’iniziativa del Presidente Coia che ha trovato una soluzione efficace e concreta all’annosa vicenda del Giudice di Pace mettendo a disposizione i locali della Provincia per far svolgere le udienze, temporaneamente e gratuitamente, scongiurando così il suo trasloco nei locali della Motorizzazione Civile a Sant'Agapito, ipotesi recentemente paventata e che tante resistenze aveva trovato negli operatori giuridici, negli utenti e nei cittadini.

La recente pubblicazione dell’indagine di “Italia Oggi” sulla qualità della vita nelle città italiane, dove Isernia perde ben 14 posizioni rispetto alla precedente rilevazione, certifica un risultato che deve far riflettere rispetto a un grave peggioramento per il capoluogo pentro, in particolare in termini di impoverimento del tessuto economico, sociale e produttivo.

Lo spopolamento, l’emergenza lavoro e il disagio sociale, sono accentuati dall’inerzia del Sindaco D’Apollonio e dall’incapacità politica della sua amministrazione rispetto alle quali fanno da contraltare i frutti delle scelte di buon governo del nostro Presidente della Provincia in una vicenda che risultava ormai “incancrenita” a causa dell’immobilismo dell’attuale Sindaco e che avrebbe causato un danno notevole sul piano dell’immagine, economico e dei servizi ad un’intera comunità per l’importanza logistica di questo presidio istituzionale nel centro di Isernia il cui trasferimento avrebbe comportato un ulteriore spopolamento ed impoverimento della nostra città.

Va sottolineato il ruolo attivo e propositivo svolto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dagli altri addetti ai lavori e quello cruciale del Presidente del Tribunale Enzo Di Giacomo che ha più volte sollecitato il Sindaco e le altre Istituzioni per l’allocazione dell’Ufficio del Giudice di Pace nel centro di Isernia, compreso “Palazzo Orlando”, immobile di proprietà comunale che rappresenta l’ennesimo caso emblematico di cattiva amministrazione da parte dell’attuale Sindaco, una questione sollevata a più riprese dal PD insieme ad altre situazioni ferme che evidenziano le responsabilità amministrative, politiche, erariali e burocratiche rispetto a strutture comunali tuttora chiuse ed inutilizzate.

La conclamata assenza di una chiara progettualità e visione strategica della città rischia di comportare l’allontanamento di giovani, professionisti e studenti da Isernia e dal centro della città, doveroso citare la perdurante chiusura della piscina comunale e di alcune scuole, la stessa riapertura del liceo classico è stata consentita grazie soprattutto alle iniziative e all’impegno della Provincia che ha restituito alla città un’istituzione importante ricollocandola nella sua sede storica centrale.

Altro esempio di buon governo del PD è il risultato raggiunto per la nuova sede universitaria di “Scienze infermieristiche” che ha ridato vita al centro storico di Isernia, grazie ai precedenti accordi e finanziamenti, concessi e ottenuti dalle nostre amministrazioni PD, a tutti i livelli territoriali.

Il PD ha sempre svolto un ruolo di promozione e collaborazione costante, da oltre un anno, di dialogo virtuoso alla ricerca di soluzioni concrete nei confronti di chi a livello istituzionale, a differenza del Sindaco, ha dato la disponibilità ad affrontare e risolvere le questioni in campo raccogliendo i frutti di un lungo e faticoso lavoro di mediazione tra le parti, premiato a distanza di tempo, su un problema già posto e ribadito anche pubblicamente nelle passate conferenze stampa.