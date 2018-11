Torna a Agnone la colletta alimentare, saranno impegnati in due negozi i volontari della protezione civile

Sabato 24 novembre in cento negozi del Molise, mille volontari raccoglieranno cibo per i bisognosi in occasione della 'Giornata nazionale della colletta alimentare' promossa dalla 'Fondazione Banco alimentare'. I prodotti raccolti verranno immediatamente distribuiti ai 33 enti caritativi molisani convenzionati con il Banco Alimentare dell'Abruzzo che assistono quotidianamente 4.698 persone povere della regione, e andrà a integrare quello raccolto durante tutto l'anno dall'industria agroalimentare, grande distribuzione organizzata, o proveniente dai canali solidali dell'Unione europea. Nel 2017, in Molise, sono stati 263.481, di cui 32 mila dalla Colletta Alimentare 2017, i chilogrammi di prodotti recuperati e donati agli indigenti da questa catena della solidarietà. A Agnone i volontari dell'Anc Nucleo di protezione Civile raccoglieranno il cibo per i bisognosi in due supermarket agnonesi, Briò in corso Vittorio Emanuele 263 e MD in Via Vittorio Veneto, 5. A Agnone nella giornata nazionale della colletta alimentare del 2017 i volontari della protezione civile raccolsero circa 1400 kg di cibo grazie alla generosità della popolazione dell'Alto Molise