Alberghiero Agnone, Calenda: il sindaco Marcovecchio aveva già risolto il problema delle cucine

"Qualcuno scriveva che "La polemica è l'unica cosa che più è sterile più si riproduce". Purtroppo siamo abituati a polemizzare a tutti i costi anche laddove la realtà delle cose è ovvia e imporrebbe una riflessione prima di agire". Lo ha dichiarato la consigliera regionale Filomena Calenda in merito alla questione delle cucine dell'alberghiero di Agnone.

"Contattata dal proprietario dell' hotel Sammartino di Agnone - ha aggiunto Mena Calenda- che offriva la disponibilità gratuita della cucina del suo albergo all'istituto alberghiero di Agnone, lamentava di non aver ricevuto risposta dal comune interpellato. Ho ritenuto doveroso approfondire la situazione. Ho, infatti, immediatamente, contattato il primo cittadino di Agnone, l'avvocato Lorenzo Marcovecchio, riferendomi di una situazione già risolta anzitempo. Il comune, mi ha spiegato il sindaco, ha dovuto seguire un iter burocratico, proprio perché si tratta di scuola, la cui competenza è della provincia di Isernia. Il ristornate Diana, a 200 metri dall'alberghiero, ha messo a disposizione gratuita dell'alberghiero la cucina; il comune, dal canto suo, si è immediatamente attivato a rendere fruibili i locali, sostenendone i costi, individuando il budget necessario nel bilancio delle casse comunali. Per cui, tempo qualche giorno e i ragazzi possono fare pratica nella cucina del ristorante, che generosamente ha aperto le porte del suo locale agli studenti, i quali sono entusiasti della soluzione individuata. Certo è che l'alternativa è una soluzione tampone, ma il primo cittadino ha assicurato che è già al lavoro per sistemare i locali della scuola e renderli adeguati alla tipologia di insegnamento. Ringraziando il ristorante per la disponibilità ringrazio tutti coloro che si sono immediatamente attivati per dare ai tanti ragazzi che frequentano l'alberghiero la migliore soluzione".