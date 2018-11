A Castel del Giudice la direttrice di Donna Moderna per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda, presenterà a Castel del Giudice (IS) il suo libro “Come se tu non fossi femmina”, edito da Mondadori, il 25 novembre 2018, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è nella sala convegni di Borgotufi, alle ore 16.30. Qui la scrittrice e direttrice di una delle riviste più amate e lette da oltre trenta anni parlerà dei contenuti del suo libro con la giornalista culturale Maria Stella Rossi, con la partecipazione dell’attore Maurizio Santilli, l’attrice Chiara Iannacone e Christian Di Fiore, polistrumentista e maestro zampognaro. A fare gli onori di casa sarà Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice.

Il libro già nel titolo indica una chiave di lettura e partendo da situazioni familiari estende la sua narrazione su problematiche contemporanee. Esperienze, letture, attività, viaggi, pensieri, professione, sono raccolti e affidati ad una agile capacità narrativa che si dipana tra il racconto di un viaggio, che è anche viaggio - scoperta dell’essenza stessa di essere donna - e una possibile lista di lezioni, ne sono cinquanta, rivolte alle proprie figlie ma di pari passo a tutte le figlie. Il sottotitolo del volume è infatti “Appunti per crescere una figlia”. Nel prologo si legge la lezione numero uno: “non perdete mai la strada del desiderio”. Nelle ultime pagine: “il modo migliore per combattere gli stereotipi è non permettere loro di condizionare la vostra vita”. Nel corso del racconto si fa riferimento alla cura della propria felicità, al nutrirsi di grandi libri, all’allenarsi alla bellezza per riconoscerla e segnalarla, all’accorgersi della propria scintilla in mezzo ai condizionamenti. “Il libro nasce da un forte senso di condivisione di Annalisa Monfreda e diviene stimolo alla riflessione che va verso il cambiamento e la consapevolezza di quanto accade in famiglia e nel vivere sociale”, spiega Maria Stella Rossi. La serata a Borgotufi, definito “luogo dalla bellezza primitica” e “dai valori della ruralità come punto di forza”, è anche un omaggio del Molise alla scrittrice. L’evento è organizzato dal Comune di Castel del Giudice, dall’albergo diffuso Borgotufi e dalla Proloco di Castel del Giudice.