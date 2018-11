"Terminal bus di Roma Tiburtina, qualcosa si muove", soddisfazione della consigliera Pd Micaela Fanelli

"Terminal bus di Roma Tiburtina, qualcosa si muove". Lo ha assicurato la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli la quale aggiunge: "Dopo la presentazione in Consiglio della mozione urgente del gruppo consiliare del Partito Democratico per scongiurare il trasferimento della fermata degli autobus da Tiburtina ad Anagnina, qualcosa sembra muoversi per risparmiare “nuove odiessee” ai viaggiatori molisani. Apprendo con soddisfazione dai giornali l’interessamento dell’onorevole Federico, che ha rappresentato al Comune di Roma i disagi che si creerebbero se la giunta capitolina perseverasse nella decisione di delocalizzare l’hub di Tiburtina.La scadenza a marzo 2017 della convenzione con la ditta che gestiste lo scalo non rappresenta una valida giustificazione all’inerzia dell’amministrazione Raggi che, a tutt’oggi, da quando afferma l’onorevole Federico, ancora non procede con la pubblicazione del nuovo bando riguardante il terminal di Tiburtina. Ancora una volta, dunque, il problema non è tecnico, ma amministrativo, risolvibile con una buona dose di volontà e capacità gestionale, che l’amministrazione romana ha il dovere di mettere in campo nel più breve tempo possibile, per evitare che il peso delle conseguenze siano caricate unicamente sulle spalle dei viaggiatori molisani e di tutti coloro che quotidianamente, da tutta Italia, si servono della fermata di Tiburtina".