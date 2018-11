Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 11, presso la sala riunioni del Consiglio regionale del Molise in via IV Novembre a Campobasso, avrà luogo una conferenza stampa per illustrare la posizione di netta contrarietà alla manovra economica del Governo Conte e presentare le proposte di Forza Italia.

Alla conferenza saranno presenti i deputati, assessori e consiglieri regionali.