Inquinamento ambientale nella Piana di Venafro e Valle del Volturno, Scarabeo: Presentato ordine del giorno in Consiglio regionale

Nella giornata di oggi, venerdì 23 novembre, ho inteso presentare in Consiglio regionale, un ordine del giorno relativo alle problematiche riguardanti l'inquinamento ambientale nella Piana di Venafro e Valle del Volturno. L'ordine del giorno, di cui sono primo firmatario, è stato sottoscritto anche dai colleghi Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise), Nico Romagnuolo (Forza Italia), Armandino D'Egidio (Forza Italia), Michele Iorio (Iorio per il Molise), Andrea Di Lucente (Popolari per l'Italia), Paolo Matteo (Orgoglio Molise), Antonio Tedeschi (Popolari per l'Italia), Filomena Calenda (Lega), Salvatore Micone (UdC) e Quintino Pallante (Fratelli D'Italia)che ringrazio per la sensibilità dimostrata sul delicato argomento. Con questo ordine del giorno, si impegna, il governatore Toma e la Giunta regionale, ad affrontare la questione, approfondendo i dati dello studio epidemiologico pubblicati dell’Associazione “Mamme per la salute e per l’ambiente Onlus” di Venafro, attraverso un contributo regionale per la continuazione dello stesso, oltre a perfezionare un’azione politica che questa Regione può portare avanti per salvaguardare la salute pubblica. Inoltre, si chiede di aprire un confronto istituzionale al fine di verificare la possibilità/l’opportunità di adeguare le strutture ospedaliere pubbliche dell’Area della provincia di Isernia alla cura delle malattie respiratorie, cerebrovascolari e tumori della mammella.

Massimiliano Scarabeo

consigliere regionale