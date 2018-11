Il Borgo dei Borghi 2018, Castelpetroso in finale

Castelpetroso rappresenterà il Molise nella finale de “Il Borgo dei Borghi 2018". Il paese è riuscito a entrare tra i 20 finalisti che domani, in prima serata alle 21:40, si contenderanno il titolo nazionale nel corso della trasmissione presentata da Camila Raznovich su Rai 3. A rappresentare il nostro borgo saranno in studio Jasmin Cicchino e Agostino Arcaro. Il borgo che otterrà il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare, espresso via televoto, e del voto della giuria di esperti, si aggiudicherà il titolo. Gli spettatori da casa potranno votare con il meccanismo del televoto per eleggere il borgo più bello d’Italia. Vi invitiamo a sostenere ancora il nostro paese con il televoto in diretta. E allora forza! Domani sera tutti davanti al teleschermo per tifare e votare Castelpetroso!