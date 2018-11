25 novembre, il consiglio regionale aderisce alla campagna "Posto Occupato"

Nella seduta odierna del consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un Ordine del Giorno a firma dei Consiglieri Matteo, Romagnuolo N.E. Di Lucente, Tedeschi, D’Egidio, Manzo, Fontana, Iorio, Romagnuolo A., Calenda, Pallante, Fanelli, Cefaratti, Scarabeo e Primiani, avente ad oggetto: “25 novembre,

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il femminicidio”.

Ha illustrato il provvedimento la primo firmataria, Paola Matteo; hanno preso la parola per sostenere l’iniziativa le Consigliere Calenda e Fanelli.

L’Ordine del Giorno, considerando che il 25 novembre si commemora la “Giornata contro il femminicidio e la violenza contro le donne”, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare tutte le donne vittime di violenza, impegna il Presidente del Consiglio regionale “ad attivarsi al fine di far posizionare una poltrona rossa, una rosa bianca e un paio di scarpe rosse simbolo del cosiddetto “Posto Occupato”, in uno spazio dedicato, presso la sede

dell’Assemblea consiliare di Palazzo D’Aimmo”.

Si impegna anche il Presidente dell’Assise a “prevedere, nell’ambito della settimana del 25 novembre, un momento di riflessione rendendo partecipi quanti, a vario titolo, sono impegnati a contrastare tale fenomeno nella regione e sono componenti della Rete regionale antiviolenza”.