Commissario ad acta: Di Marzio soddisfatto per la conferma dell'incompatibilità con la carica di governatore

Il senatore del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Marzio torna sulla questione del commissario ad acta per la sanità pubblica.

"L'incompatibilità tra il ruolo di governatore e il commissario ad acta per la sanità - sostiene- stabilita da un emendamento al decreto fiscale approvato in Senato, è una buona notizia, una norma che, se dovesse essere confermata dall'Aula, sarebbe fondamentale per il Molise. In questo modo, infatti, il MEF avrà tutti gli strumenti per firmare le nomine commissariali già indicate nelle scorse settimane dal ministro della Salute, Giulia Grillo, per la regione Molise". Così, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Marzio, componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "È infatti inconcepibile - prosegue - che chi ha causato danni con una gestione sbagliata possa risolvere i problemi. Non solo: si mette anche la parola fine al legame tra politica e sanità, a direttori generali protetti dai politici che, tagliando in modo indiscriminato, mettono gli ospedali, in ginocchio".