Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Scattano denunce e sanzioni da parte dei Carabinieri. 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, reparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia e personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito controlli nel settore commercio/esercizi pubblici. I militari, durante le verifiche effettuate nella provincia di Isernia, hanno segnalato l’amministratore di un’attività alla competente Autorità Giudiziaria. Le violazioni accertate vanno alla mancata effettuazione della visita medica di idoneità per le mansioni svolte, all’istallazione di impianto di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione. Veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale non risultante dalla documentazione obbligatoria. Contestate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre quindicimila euro.