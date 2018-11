Carabinieri denunciano due persone campane,acquistano merce con una banconota falsa da 50 euro.

Nella serata di ieri, presso un esercizio commerciale di Cerro al Volturno, si presentano due giovani, con accento napoletano, i quali dopo aver acquistato della merce pagano con una banconota da 50,00 Euro. La proprietaria del negozio, intuendo che i soldi a lei consegnati fossero falsi, segnalava il fatto ai due ragazzi che però si davano velocemente alla fuga con l’autovettura facendo perdere le proprie tracce. Allertati i Carabinieri, immediatamente predisponevano posti di blocco lungo l’arteria stradale che i due stavano percorrendo. L’autovettura veniva intercettata e bloccata con le due persone a bordo in località Roccaravindola, dove personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Venafro, unitamente a quelli della Stazione di Montaquila, procedevano al controllo, eseguendo perquisizione personale e veicolare. L’esito permetteva di rinvenire la merce acquistata poco prima, nonché altre banconote da sottoporre a verifica di falsità e hashish. I due soggetti provenienti dall’hinterland napoletano sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per spendita di moneta falsa in concorso nonché, per il conducente, è scattata la segnalazione alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, guida in stato di alterazione psicofisica e ritiro della patente. Le banconote e la droga sono state sottoposte a sequestro.