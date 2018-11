Roccamandolfi, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, drappo rosso sul balcone municipale

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che come ogni anno, ricorre il 25 novembre, il comune di Roccamandolfi collocherà nella giornata di oggi e di domani un drappo rosso sul balcone municipale ed allestirà delle scarpette rosse in ricordo di tutte quelle donne che hanno perso la vita perché un uomo ha rubato loro i sogni.

Scopo dell’iniziativa - spiega il sindaco Giacomo Lombardi - è quello di sensibilizzare la cittadinanza rispetto ad un fenomeno sempre più diffuso e dalle conseguenze drammatiche per le donne, una piaga ormai universalmente considerata una vera e propria violazione dei diritti umani.

Il 25 novembre - conclude Giacomo Lombardi - dovrebbe essere una giornata che celebra il coraggio e il ruolo attivo delle donne nella società e non tanto la loro "presunta" debolezza e il loro essere vittime indifese della violenza maschile.

Essere donna il 25 novembre non dovrebbe voler dire solo denunciare, ma l'essere donna dovrebbe significare proporre una propria visione del mondo, vedersi e amarsi come ogni essere umano al di là e a prescindere del proprio genere.