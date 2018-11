25 novembre, Fidapa e Comune di Campobasso inaugurano la panchina rossa

Già in tante città, paesi e borghi italiani, da nord a sud, sono state installate le panchine rosse o arancione; esse sono state situate nei luoghi dove le persone si incontrano, si fermano a dialogare, si conoscono, perché sono simbolo di non violenza. Noi, associazione FIDAPA BPW ITALY, sezione di CAMPOBASSO, facciamo nostro – com’è nostra la Carta dei diritti della bambina – l’invito degli Stati Generali delle Donne per l’affermazione dei diritti e dei valori inviolabili della persona umana.

Per il decoro urbano, essendo 2 le panchine presenti nel parco XXV Novembre di Campobasso, una è stata tinta di Rosso ed è a cura dell'AIGA, invece la nostra panchina è variopinta. Sono state entrambe ideate e realizzate dai bravissimi studenti del Liceo Artistico di Campobasso, dietro la guida della loro docente di Discipline Pittoriche, la prof.ssa Rosa Socci.

Il nostro manufatto è reso prezioso dai versi del fondatore del Romanticismo inglese, William Wordsworth. Ogni asse della panchina, infatti, ha un proprio colore che accoglie un verso dell’Aforisma Splendor nell’erba del celeberrimo autore anglosassone.

Se niente può far che si rinnovi

all’erba il suo splendore e che riviva il fiore,

della sorte funesta non ci dorremo, ma ancor più saldi in petto

godremo di quel che resta.

È questa nostra panchina non solo il simbolo di una vera e propria denuncia degli atroci supplizi subiti oggi dalle donne, ma è anche espressione del cuore e dell'amore, del dinamismo e della vitalità e in tal senso diventa emblema di speranza per una donna libera dai condizionamenti.

L’inaugurazione avverrà domani 25 novembre dopo una fiaccolata che partirà da Piazza Municipio alle 19,30. Si inserisce nell’ambito della realizzazione di un mese di eventi presenti nel programma “ Nessuna Violenza, Nessun Violento” curato dal Consulta Femminile del Comune di Campobasso.