Cgil Abruzzo e Molise: il segretario generale eletto è Carmine Ranieri

Termina con l'elezione del segretario il processo di accorpamento della Cgil Abruzzo e Molise. Una fusione che di fatto trasferisce quasi tutte le cariche più importanti in Abruzzo e ci da una idea di cosa potrebbe succedere in caso il Molise perdesse lo status di Regione.

E' Carmine Ranieri il nuovo segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, eletto in serata (con il 99,10% dei voti del direttivo regionale) al termine del congresso che ha sancito l'accorpamento della Cgil delle due regioni. Ranieri, 45 anni e padre di due bambine, è laureato in Economia all'università d'Annunzio. Iscritto alla Cgil dal 1999, ha guidato la Fp (la categoria che rappresenta i lavoratori del pubblico impiego e della sanità) nelle province dell'Aquila e Pescara e successivamente come segretario generale dell'Abruzzo. Negli ultimi tre anni Ranieri ha fatto parte della segretaria regionale abruzzese guidata fino ad oggi dal segretario generale uscente Sandro del Fattore.