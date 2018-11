Protezione Civile, fine settimana tra buone pratiche e nuove sedi in Abruzzo

In questo fine settimana, nello specifico tra venerdì e sabato, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha partecipato a diverse iniziative riguardanti l'ambito della Protezione Civile su territorio, annunciando anche la nascita del nuovo Comitato Regionale del Volontariato di PC, atteso da anni, costituito da rappresentanti istituzionali e Presidenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale, convenzionate con la Regione Abruzzo.

La giornata di venerdì si è svolta a Scerni (Ch), all'interno del programma organizzato per la 24^ edizione della Festa dell'Albero promossa da Legambiente, dedicata quest'anno all'accoglienza e alla solidarietà. In mattinata, presso l'auditorium dell'Istituto Agrario "C. Rifoldi", davanti ad una folta e attenta platea di studenti, l'interessante convegno "Sos Global Warming" su cambiamenti climatici, politiche di adattamento e buone pratiche di Protezione Civile ha visto la partecipazione, oltre al Sottosegretario Mazzocca, del Presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco, del Direttore di Arta Abruzzo Francesco Chiavaroli, Piero Di Carlo dell'Università D'Annunzio Ch-Pe, Andrea Minutolo del Comitato Scientifico Nazionale Legambiente, il Colonnello Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo Gualberto Mancini, Francesca Ottaviani del Dipartimento di Protezione Civile di Legambiente e del Sindaco di Scerni Alfonso Ottaviano. Poco dopo, nel primo pomeriggio, taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova sede di Protezione Civile e Vigilanza Ambientale di Scerni nei locali dell'ex Guardia Medica. Si tratta del primo presidio territoriale sulla provincia di Chieti di Legambiente Gev Abruzzo. Il gruppo è parte del Coordinamento di PC del Vastese: un'importante esperienza aggregativa nata due anni ora sono e da allora sviluppatasi in maniera importante. L'evento, inoltre, ha segnato anche l'avvio del corso di formazione per volontari che ha visto la prima lezione nella giornata di sabato.

Sabato mattina, infine, presso la Casa Comunale di Capistrello (Aq), il Sottosegretario Mazzocca ha inaugurato la nuova sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile costituitosi di recente. Nell'occasione sono stati consegnati gli attestati ai volontari che hanno partecipato al 1' corso di formazione di PC appena conclusosi.