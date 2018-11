25 novembre, Fanelli: le donne unite scardineranno ciò che finora era esclusiva maschile

In Molise, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne assume un nuovo e più profondo significato. Quello di celebrare non solo un auspicio, ma anche un importante traguardo raggiunto in I Commissione del Consiglio regionale. Dove, grazie alla sensibilità dei suoi componenti e della collega Filomena Calenda in particolare, è stata licenziata la mia proposta di legge per garantire la presenza delle donne sia in Giunta, che in ogni altro organo, società, partecipata della nostra regione.

Se tutto il Consiglio si esprimerà a favore, se ancora una volta noi Consigliere saremmo unite come lo siamo state anche sull’ordine del giorno presentato dalla collega Paola Matteo contro la violenza sulle donne e il femminicidio, la nuova legge potrà essere varata nel più breve tempo possibile. Volendo, anche la settimana prossima. E in Molise, per la prima volta nella sua storia, le donne conteranno di più, decideranno di più. Saranno presenti lì dove si decide delle sorti della nostra società, finora un’esclusiva soltanto maschile.

E allora, oggi mostriamo tutto il nostro coraggio, la nostra forza gentile, la nostra determinazione a combattere e vincere la brutalità e la violenza. Unite e mai più divise.

Micaela Fanelli

consigliera regionale Pd