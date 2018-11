"Metti una sera a cena", il commento di Tullio Farina all'incontro Conte - Juncker

«Non litighiamo, we are friends”. Con queste parole, durante la foto della stretta di mano con Jean-Claude Juncker, è iniziato l’incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue. Alla cena sono presenti anche il vicepresidente della commissione con delega all’Euro e alla stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici. Insieme a Conte, invece, c’è il ministro delle Finanze italiano, Giovanni Tria.

Sul tema abbiamo ricevuto il commento dell'ex sindaco di Trivento Tullio Farina che recita: "Questa sera si recita a soggetto, opera teatrale in più atti prodotta da Europa ed Italia. Al teatro va aggiunto anche il film " Metti una sera a cena" L'Europa e l'Italia si prendono e ci prendono in giro. La prima dice che la manovra economica italiana va cambiata e ne chiede la retifica, la seconda risponde che" tutto va bene madama la marchesa" e chiede trattatve ad oltranza per discutere sul sesso degli angeli. Intanto lo spread continua a restare alto e gli italiani pagano e pagheranno a caro prezzo il costo del biglietto di questa rivista e rivisitata opera teatrale, che sicuramente per valore artistico supererà quella di Pirandello. Per utilizzare un proverbio popolare non resta che dire che " mentre gli asini zullano , le bigonce si sfasciano"