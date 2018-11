Agnone-Tanti cittadini generosi hanno partecipato alla 22esima giornata della Colletta alimentare

Oggi a Agnone come in tutta Italia 22esima giornata della colletta alimentare. La Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza ogni anno la giornata della colletta alimentare diventata un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare,donare la pesa a chi è povero. Anche quest'anno la generosità dei cittadini di Agnone e dei paesi limitrofi ha permesso di raggiungere ottimi risultati, presso il supermarket MD i volontari dell'Associazione ANC nucleo di protezione civili Agnone hanno raccolto circa 700 Kg di generi alimentari e i volontari dei vigili del fuoco in pensione presso Brio', circa 300 kg..La spesa solidale rappresenta un gesto concreto che ognuno di noi può compiere e il ringraziamento va ai tanti volontari che si impegnano per la realizzazione di operazioni lodevoli. I generi alimentari raccolti sono stati portati presso la Caritas di Trivento, dove avverrà la distribuzione