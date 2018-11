Isernia: i Carabinieri in azione nel contrasto alla droga, scatta un arresto

Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, due persone sono finite nei guai per reati in materia di stupefacenti. Sotto sequestro dosi di cocaina e marijuana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un giovane del posto che si aggirava nel centro cittadino.Il ragazzo alla vista dei militari ha manifestato segni di nervosismo, motivo per cui è stato sottoposto a perquisizione personale, con il rinvenimento di due involucri contenenti cocaina. Successivamente la perquisizione veniva estesa alla sua abitazione, con il ritrovamento di ulteriori dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Il giovaneveniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, condotto in Caserma e dopo le formalità di rito su disposizione della competente Autorità Giudiziaria veniva trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre la droga veniva sottoposta a sequestro. Sempre i Carabinieri del citato Nucleo hanno proceduto al controllo di un cittadino extracomunitario, che alla vista dei militari cercava di dileguarsi. A seguito di ciò, i militari insospettiti procedevano a una perquisizione personale rinvenendo un involucro contenente marijuana. La sostanza è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.