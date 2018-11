Manovra contro il Sud, Forza Italia Molise dice no a un sistema che ci porterà al collasso

No alla manovra finanziaria che non aiuterà, di fatto, le regioni meridionali. Lo hanno detto questa mattina in conferenza stampa gli stati generali di Forza Italia.

In conferenza stampa, oltre agli assessori regionali Cavaliere e Di Baggio e ai consiglieri Romagnuolo e D'Egidio c'erano anche l'europarlamentare Aldo Patriciello e la parlamentare Annaelsa Tartaglione anche in qualità di coordinatrice regionale.

"Stamane conferenza stampa di Forza Italia in Consiglio regionale per lanciare l'allarme su una manovra che non aiuta affatto il Sud - ha dichiarato la parlamentare- e mette a rischio il futuro del Paese e per presentare le nostre controproposte, ovvero misure economiche e fiscali a sostegno dei giovani e del lavoro, non sussidi che finanziano disoccupazione e povertà. Poi doveroso un passaggio sulla sanità molisana: a causa dei veti grillini sulla nomina a Commissario ad acta siamo senza una governance da sette mesi e con un sistema quasi al collasso, Forza Italia è pronta ad intraprendere azioni politiche a tutti i livelli per difendere la salute dei molisani. Abbiamo infine ribadito la nostra posizione contraria al tunnel di Termoli, illustrato le iniziative che il partito sta mettendo in campo a livello regionale e annunciato un incontro, proprio nella giornata di oggi, con tutti i partiti della coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Perché il centrodestra, che tra l'altro sale sempre più nei sondaggi, è vincente in tutta Italia e tornerà a vincere anche alle amministrative di primavera. Abbiamo il modello Molise delle regionali, elogiato pochi giorni fa dallo stesso presidente Berlusconi, da prendere come punto di riferimento".