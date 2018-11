Consiglio Regionale, calendarizzate le sedute di dicembre per il bilancio

Si è riunita nella mattinata, sotto la presidenza del Presidente Salvatore Micone, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Il Presidente Micone, sentiti i Capigruppo, ha deciso di programmare tre sedute del Consiglio regionale per il mese di dicembre, che si terranno, salvo modificazioni dovute alla sessione di bilancio, il 4, l’11 e il 18. Per la seduta del 4 dicembre, in particolare, è stato stilato un ordine di lavori che tiene conto degli argomenti di maggiore interesse e urgenza. Il Presidente Micone ha poi dato notizia che da oggi è attivo il servizio della Rassegna Stampa dell’Assemblea consiliare, realizzato dalla Presidenza, che consentirà, nella prima mattinata di ogni giorno, ai Consiglieri, ai Gruppi consiliari e alle Commissioni di avere un panorama preciso delle principali notizie della stampa locale e nazionale. Nei prossimi giorni, invece, ha detto ancora il Presidente, avrà inizio la prima parte dei lavori per il potenziamento delle infrastrutture informatiche dell’Assise che vedrà la sostituzione dei computer delle varie strutture istituzionali e politiche, al fine di facilitarne l’attività. La seconda parte dei lavori, prevista anche nella variazione di bilancio approvata recentemente dal Consiglio, e che interesserà anche la rete informatica, si concretizzerà con tempistiche non lunghe.