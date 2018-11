Consiglio Regionale, giovedì la conferenza stampa su "Posto Occupato"

Il giorno 29 novembre alle ore 10:00 presso la sede del Consiglio Regionale è convocata dal Presidente del Consiglio, Salvatore Micone, una conferenza stampa

durante la quale, come gesto simbolico per dire “NO” alla violenza sulle donne e di impegno dell’Assemblea Legislativa Regionale a contrastare e prevenire tale fenomeno gravissimo, verrà posizionata stabilmente, in uno spazio dedicato, una poltrona rossa, una rosa bianca ed un paio di scarpe rosse ed apposta una targa riportante la dicitura “Posto occupato”. Nel corso della conferenza stampa, ci sarà un momento di riflessione sulla tematica al quale prenderà parte il Presidente

Micone ed i Consiglieri regionali.