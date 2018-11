Poste italiane incontra i sindaci, per l'Alto Molise ci sono San Pietro Avellana e Vastogirardi

Ci sarà anche una nutrita delegazione molisana tra i tremila sindaci di piccoli comuni che oggii (lunedì 26 novembre) sono a Roma per confrontarsi con Poste italiane.

L’incontro è promosso dall’azienda per illustrare le iniziative «in favore delle pubbliche amministrazioni locali» e per «approfondire le reciproche esigenze». Sarà presente anche il Governo, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Con loro anche i rappresentanti delle associazioni dei Comuni (Anci) e delle Comunità montane (Uncem).

«Incontreremo i sindaci dei piccoli Comuni per promuovere un dialogo diretto e permanente ancora più inteso e proficuo con il territorio. Presenteremo nuove iniziative che desideriamo realizzare con loro», ha spiegato l’amministratore delegato di Poste italiane Matteo Del Fante.Tra i sindaci molisani .La sindaca di Vastogirardi Lucia Masciotra, il sindaco di San Pietro Avellana FrancescoLombardi