Interpretazione autentica legge sull'editoria, il testo passa l'esame della IV commissione

La IV Commissione consiliare, presieduta dal Vice Presidente, Paola Matteo, ha licenziato con parere positivo la proposta di legge regionale n. 29 di iniziativa del Consiglieri Tedeschi, N.E. Romagnuolo, Matteo e Calenda concernente: “Interpretazione autentica di norme di cui all’art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all’editoria locale)”. La proposta di legge fornisce, con un ulteriore atto normativo, un’interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge regionale n. 11/2015 per quanto concerne la cumulabilità dei contributi previsti per l’editoria dalle leggi nazionali e da quelle regionali. Si sono astenuti nella votazione i Consiglieri Manzo e Primiani. La Pdl passa ora all’esame dell’Assemblea per le determinazioni successive.