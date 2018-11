Agnone consiglio comunale domani 28 novembre, tra i punti salienti la variazione di bilancio

Agnone 27 Novembre:Domani mercoledi 28 novembre torna a riunirsi il consiglio comunale presso aula consiliare a Palazzo San Francesco alle ore 17.30. Undici i punti all'odg tra i salienti il 2-3-4 sulla variazione di bilancio, nei punti sono ricomprese anche le indennità spettanti alla giunta e sindaco

"AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Si comunica che il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi nell’Aula Consiliare del Comune, sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci – mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 17,30 per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

2. Art.194 del D.Lgs. nr.267/2000 - Riconoscimento debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza di ripristino funzionalità Scuola Elementare Maiella

. 3. Ratifica delibera di Giunta Comunale nr.169 del 23.10.2018 relativa a Variazione al Bilancio di previsione 2018.

4. Ratifica delibera di Giunta Comunale nr.180 del 22.11.2018 relativa a Variazione al Bilancio di previsione 2018.

5. Approvazione Regolamento per la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide.

6. Approvazione Regolamento per l’esercizio del gioco lecito.

7. Convenzione di segreteria tra i Comuni di Agnone, San Pietro Avellana e Roccasicura. Proroga.

8. Approvazione Schema di Convenzione tra Enti per la costituzione ed il funzionamento in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. del 18.04.2016 n.50 in materia di Contratti Pubblici per le procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture

. 9. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune in ottemperanza all’art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

10. Aggiornamento toponomastica cittadina con intitolazione della scalinata posta tra Piazza dell’Unità d’Italia e Via Gualterio al carabiniere TOTARO Liberantonio. 11. Comunicazioni."