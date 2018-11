Sicurezza, domani a Campobasso la riunione regionale in Prefettura

E' la sicurezza al centro della riunione convocata dalla prefetta di Campobasso Maria Guia Federico per le 10 di domani, mercoledì 28 novembre. Si svolgerà nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo ed è denominata "Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza". Parteciperanno il prefetto di Isernia e i responsabili regionali e provinciali delle Forze di Polizia. Sono stati invitati anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso e il Procuratore Distrettuale Antimafia. Nel corso della riunione sarà analizzata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in Molise, anche ai fini della valutazione e definizione delle linee di indirizzo e coordinamento relative alle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi in ambito molisano.