Consiglio provinciale di Isernia: al centro del dibattito la viabilità alternativa al Ponte Sente

La viabilità alternativa al viadotto Sente sarà al centro della riunione del prossimo consiglio provinciale di Isernia. La riunione è prevista dalle 16.30 in poi a Palazzo Berta. Al terzo punto all'ordine del giorno si parlerà infatti della variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 - ai sensi dell'art. 42, comma 4, ed art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000). Viabilità alternativa al viadotto Sente.

Ecco invece gli altri punti all'ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente del 15 novembre 2018 (art. 69 Regolamento Consiglio Provinciale), Appalto del Servizio di Tesoreria Provinciale il periodo il quinquennio 2019-2023. Approvazione schema di convenzione e atto di indirizzo. Controversia iscritta al n. 111/2016 R.G.L. tra VALERIO Adolfo + ALTRI/PROVINCIA DI ISERNIA - Tribunale di Isernia, Sez. Lav., sent. n. 146/2018 pubblicata il 12.04.2018. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000. Regolamento Provinciale per la concessione in uso della sala convegni e di altre strutture di proprietà della provincia. Integrazione. Deliberazione n. 27 del 29.06.2018 relativa al riconoscimento di legittimità del debito ex art. 194, comma 1, lett. a ) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla sentenza n. 467/2017 Tribunale di Isernia resa nella controversia Penta Giorgio/Provincia Isernia - Integrazione.