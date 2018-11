Nasce Prato Gentile 2.0 e raddoppia l'offerta turistica: divertimento per tutte le età e le stagioni del 2019

Siamo ai nastri di partenza della stagione invernale 2018/2019 a Prato Gentile, Capracotta. La località è molto conosciuta per le splendide piste di sci di fondo e quest'anno si presenta con un'importante novità: la gestione della stazione sciistica è stata affidata dal Comune di Capracotta alla Cooperativa Prato Gentile 2.0, costituita da sette maestri di sci locali, aventi dai 30 ai 50 anni, spinti dall'amore per la propria terra.

La loro sfida è partita a Luglio 2018, con l'apertura del Parco Avventura ed il loro percorso proseguirà nel 2019 con la gestione delle altre attività invernali. L'intento dei soci della Prato Gentile 2.0 è quello di potenziare le attrattive turistiche offerte dal territorio capracottese, ed in particolare da Prato Gentile, partendo da quelle strutture presenti e mai utilizzate finora. La Prato Gentile 2.0 si è posta l'obiettivo di puntare sul turismo per favorire la crescita di Capracotta e di tutto l'Alto Molise. Un turismo consapevole e sensibile, indirizzato a far scoprire le risorse del territorio da tutti i punti di vista, dai prodotti culinari del territorio alle tradizioni e soprattutto puntando alla destagionalizzazione per rendere la località turistica un luogo interessante e frequentato non solo per poche settimane di alta stagione, ma per l'intero anno. Per la prossima stagione invernale la Prato Gentile 2.0 ha intenzione sicuramente di potenziare lo sport che ha reso Prato Gentile famoso, lo sci di fondo, che ha visto negli anni passati sciatori di grido internazionale: in questa direzione verrà potenziata la cartellonistica e la segnaletica presente sulle piste e verrà creato uno "Ski Service" per la sciolinatura e la preparazione degli sci sul campo, consacrando sempre più Prato Gentile come punto di riferimento assoluto per lo sci di fondo di tutto il centro-sud Italia. Ci sarà anche la possibilità di scoprire i paesaggi innevati con le ciaspole da neve, sia di giorno che di notte al chiaro di luna e sotto un cielo stellato da favola. Non trascurando anche le esigenze degli altri turisti e delle famiglie, la Prato Gentile 2.0 intende mettere in funzione il tapis roulant e la pista da bob presenti a Prato Gentile e per i bambini più piccoli allestire un Baby Snow Park con gonfiabili e giochi sulla neve. Farà da contorno al tutto la Baita in legno, dove si potranno gustare prodotti enogastronomici locali, trascorrere del tempo in relax degustando una cioccolata calda o del vin brulè, ascoltando della buona musica e vari intrattenimenti. Passando all'offerta estiva, l'obiettivo è quello di ampliare il Parco Avventura esistente con altre piattaforme e divertimenti e con percorsi di difficoltà crescente che possano attrarre anche un pubblico adulto. Inoltre la Cooperativa stà lavorando per realizzare il Prato Gentile Nordic Walking Center, per far godere a persone di ogni età le bellezze dei boschi altomolisani. Desiderio di vacanza all'aria aperta, contatto con la natura, godimento delle bellezze naturali del luogo, possibilità di praticare alcuni sport, interessi a scoprire e a gustare i prodotti tipici locali della gastronomia, rendono il punto di partenza per poter sviluppare un'affluenza turistica costante per tutto il territorio dell'Alto Molise, soddisfando i vari segmenti della domanda turistica e ricoprendo un ruolo determinante per il rilancio dell'economia territoriale, dedicato alla mobilità turistica.