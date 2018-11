Polizia di Stato - Isernia: incontri nelle scuole e cultura della legalità.

La Polizia di Stato di Isernia, d’intesa e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha organizzato una serie di incontri con gli studenti di Isernia e della Provincia per promuovere comportamenti improntati alla cultura della legalità e al rispetto delle regole.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ad una riflessione sulla necessità di superare ogni chiusura ed isolamento per una rinnovata capacità di impegno civile, nella consapevolezza che la fiducia e la credibilità delle istituzioni in generale, e delle forze dell’ordine in particolare, rappresentino un patrimonio da accrescere e da salvaguardare. Tra le molteplici iniziative adottate in tale ambito, oltre al progetto-concorso

“PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, già avviato e per il quale è in corso la raccolta di adesioni da parte delle scuole, sono stati programmati i primitre incontri: mercoledì e giovedì 28 e 29 novembre e martedì 4 dicembre, in occasione dei quali personale della Questura incontrerà gli studenti delle scuole medie di Agnone, Sesto Campano e Isernia.

I temi affrontati saranno quelli attualissimi di bullismo e cyberbullismo e sarà presentata l’applicazione della Polizia di Stato per telefoni cellulari YouPolche permette di segnalare, in tempo reale e in maniera anonima, episodi ai quali i ragazzi dovessero assistere.

Agli incontri parteciperà anche personale del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Pescara che, in vista delle imminenti festività natalizie, illustrerà ai ragazzi i pericoli legati all’accensione di fuochi d’artificio per un Natale e un Capodanno all’insegna del divertimento “sicuro”.