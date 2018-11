Furti nelle scuole, la Prefettura di Isernia fa il punto sulle azioni intraprese per la sicurezza

Con riferimento ai recenti episodi di furto di materiale informatico (Personal Computer) presente in alcuni edifici scolastici della Provincia di Isernia si informa che, come concordato con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Forze di Polizia nel corso di apposite riunioni svoltesi, nel mese scorso, presso questa Prefettura, sono stati acquisiti i dati concernenti il numero dei Personal Computer in dotazione ad ogni Istituto Scolastico provinciale, la data di assegnazione ed il codice identificativo dei singoli apparecchi informatici consegnati.

I dati ricevuti, trasmessi da questa Prefettura alle Forze di Polizia, potranno costituire un valido supporto sia per le indagini in corso sia in chiave preventiva, potendo orientare i servizi di vigilanza, già in atto nell’ambito della pianificazione del controllo del territorio, con una particolare attenzione agli istituti scolastici che hanno ricevuto, di recente, nuove dotazioni informatiche.

Si informa, altresì, che il Prefetto di Isernia, Fernando Guida, ha ricevuto rassicurazioni siadall’Amministrazione Provinciale, circa il ripristino, a breve, del sistema di allarme del Liceo Majorana, che dal Comune di Isernia, il quale, secondo il cronoprogramma dei lavori da svolgere, già nel prossimo mese di gennaio potrà dare esecuzione al Patto per la Sicurezza, attivando nel comune capoluogo il sistema di videosorveglianza, fondamentale strumento finalizzato al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.