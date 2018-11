Ancora un incidente mortale sulla Trignina, donna di 30 anni perde la vita.Dieci i feriti

Una donna di 30 anni di Tufillo è morta stamane in un incidente stradale sulla Fondovalle Trigno.

Erano da poco passate le 6 quando, per cause da accertare, in territorio di Dogliola, si sono scontrati un autobus della società molisana Atm su cui viaggiavano venti operai diretti a Termoli ed una Fiat Panda alla cui guida c'era la 30enne. Dopo l'impatto tra i due mezzi, all'altezza dell'area di servizio 'Il Girasole', il bus è terminato contro due tir in sosta.