Droga, denunce e segnalazioni a Isernia e Sesto Campano

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobiledella locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un giovane che alla guida della propria autovettura si aggirava con fare sospetto in una zona periferica di Isernia. La perquisizione personale e veicolare portava al ritrovamento di un involucro contenentecocaina. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.A Sesto Campano, in località Taverna, i militari della locale Stazione hanno fermato un autocarro con tre persone a bordo, tutte campane, che all’atto controllo mostravano segni di nervosismo. E’ scattata così una perquisizione personale e veicolare, dalla quale è emerso che all’interno di un pacchetto di sigarette era stato occultato un involucro contenente dosi di marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre uno dei passeggeri è stato segnalato per possesso di droga per uso personale.