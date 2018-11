Misteri invernali a Campobasso, il sindaco: negozianti restate aperti domenica

Il sindaco Antonio Battista e l’assessore alle Attività produttive Salvatore Colagiovanni, in occasione della sfilata straordinaria dei Misteri in programma domenica 2 dicembre, invitano i commercianti di Campobasso a tenere aperte le proprie attività per partecipare all’evento speciale col quale l’amministrazione e tutta la città rendono omaggio al maestro Paolo Saverio Di Zinno di cui quest’anno ricorrono i 300 anni dalla nascita. Una giornata eccezionale che ha avuto risalto anche sui media nazionali e per la quale è previsto l’arrivo di tanti turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Turisti, che con i negozi aperti, troveranno un’atmosfera di festa e una città più accogliente.