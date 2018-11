Incidente Trignina, a perdere la vita in territorio abruzzese è Ilaria Mastroberardino

Il tragico incidente avvenuto sulla Trignina questa mattina ha scosso una comunità, quella di Tufillo.

A perdere la vita alle 8 di questa mattina una giovane donna Ilaria Mastroberardino di 30anni mamma di un bambino che a bordo della sua Fiat Panda, per cause ancora da accertare, ha terminato la sua corsa contro un autobus dell’Atm che trasportava diversi operai diretti alla Fiat di Termoli. Dopo il violento scontro l’autobus si è scontrato contro due Tir parcheggiati nell’area di servizio Il Girasole in località Dogliola.

Diversi i feriti, una decina, tra cui gli autisti dell’autobus e del tir che sono stati trasportati negli ospedali di Vasto e Termoli. Le loro condizioni, dalle informazioni ricevute, sono gravi ma non sono in pericolo di vita.

All’arrivo dei soccorsi, la scena che si è loro presentata dinanzi, è stata raccapricciante. Della Fiat Panda della giovane donna, l’anteriore era completamente distrutto e per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Madonna dell’Asilo di Vasto non è stato facile estrarre la ragazza apparsa già da subito in condizioni disperate. Trasportata in codice rosso al San Pio di Vasto, è deceduta pochi minuti prima del suo arrivo al Pronto Soccorso. Sconvolti i passeggeri a bordo dell’autobus.