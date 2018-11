Arriva “Capracotta informa” un nuovo servizio di informazione ai cittadini via Whatsapp. Veicolerà notizie di interesse pubblico, tra cui la percorribilità delle strade in caso di neve

Dal Comune di Capracotta un nuovo servizio per informare tempestivamente i cittadini: si chiama "Capracotta informa" e utilizza il diffusissimo canale di messaggistica WhatsApp.

La tecnologia, dunque, al servizio dei cittadini per trasmettere informazioni di pubblica utilità e interesse per la comunità utilizzando la velocità e la capillarità della notissima App.

Attraverso questo nuovo canale di comunicazione sarà più facile rendere una informazione tempestiva ad un grande numero di utenti, su numerosi argomenti di pubblica utilità:

informazioni su servizi comunali, eventi, scadenze, viabilità (in particolare, la percorribilità delle strade nel periodo invernale, in caso di neve, elemento di grandissima utilità vista la posizione di Capracotta) e su tutte le questioni di pubblico interesse.

«Cerchiamo dunque in tutti i modi di rendere servizi migliori ai cittadini sfruttando al meglio quello che la tecnologia ci mette a disposizione» dice il sindaco Candido Paglione, presentando “Capracotta informa”.

Ma come funziona il nuovo servizio? Per iscriversi, in modo del tutto gratuito, è sufficiente essere in possesso dell'applicazione WhatsApp sul proprio telefonino, inserire tra i propri contatti (rubrica) il numero +393500357084 (da memorizzare in rubrica e registrare sotto la voce "Capracotta Informa") ed inviare un messaggio con il seguente testo: "Iscrizione Nome Cognome Capracotta". Se per qualsiasi motivo non si volesse più ricevere le informazioni, ci si potrà cancellare altrettanto semplicemente: basterà inviare un messaggio con il testo "Cancellazione Nome Cognome Città di residenza".

Con l'invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell'utenza telefonica autorizza infatti il Comune di Capracotta a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. E si mette in connessione, ricevendo così, da quel momento in poi, tutte le informazioni utili. In maniera semplice, tempestiva e efficace.

E, per di più, in modo assolutamente gratuito.

Il servizio è già attivo.

Capracotta, 28 novembre 2018