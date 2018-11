Capracotta (IS): Autobus slitta sul ghiaccio e va a collidere contro il muro di un’abitazione

Nella mattinata odierna, un autobus partito da Pescopennataro e diretto ad Agnone, giunto lungo la via Monte Campo di Capracotta, a causa del fondo stradale ghiacciato, è andato a collidere contro il muro di un’abitazione privata. Immediatamente sono intervenuti sul posto i Carabinieri del locale Comando Stazione per verificare la presenza di feriti a cui dare un primo soccorso e accertare le cause dell’incidente. I militari hanno infatti allertato il personale del 118 in quanto l’autista e quattro passeggeri hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati presso il presidio ospedaliero “Caracciolo” di Agnone. Fortunatamente illesi gli altri sei passeggeri.