Ipseoa Vinchiaturo si mette in luce con Futura Campobasso, i ringraziamenti della scuola

Le istituzioni scolastiche di Bojano (CB) ringraziano il Direttore Generale Dott.ssa Sabatini, la Dott.ssa Forte, tutto lo staff organizzativo dell’evento “Futura Campobasso” in particolare il Dirigente Scolastico Dott. Umberto Di Lallo, per avere consentito agli alunni di Bojano e dell’IPSEOA di Vinchiaturo di partecipare ad una manifestazione, ove la tradizione e l’innovazione si sono fuse in uno scenario straordinario. Tutti in campo, dirigenti, docenti, alunni per affrontare, divertendosi, anche nello stare insieme, le sfide proposte, vivendo momenti di entusiasmo e gioia, nonché realizzando sinergie operative con determinazione e passione.

"Le giovani risorse - dichiarano dall'Ipsoa - costituiscono il più grande patrimonio che un territorio possa vantare e con “Futura Campobasso” hanno avuto la possibilità di esprimersi, oltre che di rappresentare al pubblico le abilità e le competenze acquisite non solo tra i banchi di scuola, ma anche attraverso le varie forme di apprendimento formale, informale e non formale. Un’esperienza significativa, un vero cambiamento, sebbene vissuto in soli tre intensi giorni, uno scambio di relazioni umane che arricchiscono l’interiorità di ognuno e poi anche il gusto di assaporare insieme, le specialità tipiche realizzate grazie alla cura, posta dagli studenti degli Istituti Alberghieri di Vinchiaturo e Termoli, che con grande passione, impeccabilmente guidati dai docenti di sala, di cucina e di accoglienza turistica hanno allietato il palato dei presenti, valorizzando le caratteristiche culinarie tipiche della Regione Molise. Questi sono i nostri ragazzi, sono speciali, sono fragili, spesso sopraffatti dalle insidie sociali, ma sempre meravigliosi nei loro sentimenti e nelle loro vivacità, geniali nelle menti e soprattutto capaci di donare agli adulti le emozioni più belle e più spontanee.Grazie “Futura Campobasso” e speriamo di rivivere presto questa stupefacente avventura che ha unito tutte le più grandi forze".