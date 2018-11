Pd Molise, arriva il primarie day: nazionali e regionali accorpate il 3 marzo 2019

Primarie day per il Pd Molise il 3 marzo 2019. E' stata accolta quindi la richiesta di posticipare il congresso regionale e farlo coincidere con quello nazionale. Ora toccherà al comitato di garanzia stabilire le regole e soprattutto la data ultima per presentare la candidatura per la segreteria regionale. Ci vorrà quindi del tempo ancora per unire mozione regionale con mozione nazionale. Nulla quindi la data del 16 dicembre decisa nell'assemblea di Isernia dello scorso 8 ottobre.

Lo ha annunciato un comunicato stampa firmato dal coordinamento regionale del Pd.

"Il Coordinamento regionale PD Molise - hanno sottolineato - ha visto riconosciuta la sua volontà politica, più volte manifestata all’unanimità in seguito alle dimissioni del Segretario Nazionale Maurizio Martina, di “accorpare” il congresso regionale a quello nazionale che, come stabilito ieri dalla Direzione nazionale con l’approvazione del Regolamento proposto dalla Commissione per il Congresso, culminerà con le primarie del 3 marzo 2019. La stessa richiesta di “allineamento” è stata accolta per la Campania e la Calabria dove, unitamente al Molise, verrà individuata da Roma una figura di garanzia che qui affiancherà la Commissione regionale per il Congresso, con il solo scopo di verificare che venga rispettata la data e il percorso condiviso ieri in Direzione nazionale PD.

Il nostro Coordinamento, che resterà in carica a pieno titolo insieme a tutti gli altri organismi di partito, accoglie con grande soddisfazione il risultato raggiunto

dell’accorpamento, frutto di un impegno collettivo unitario e condiviso, lavoro portato avanti nell’esclusivo interesse del PD, con la convinzione che rappresenterà

un’opportunità preziosa di rilancio in termini di partecipazione, visibilità e consenso".