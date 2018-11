C'è bisogno di sinistra, i nuovi progetti del Pd in un incontro a Campobasso

Un’occasione per discutere e confrontarsi sul futuro della sinistra in Europa, Italia e Molise, anche in vista dei congressi nazionali e locali del Partito Democratico, e per presentare attività formative agli iscritti e simpatizzanti del Pd Molise, soprattutto rivolte ai giovani e a chi ha intenzione di candidarsi alle elezioni amministrative di primavera.

“C’è ancora bisogno di sinistra! – Europa, Italia, Molise la costruzione di una nuova proposta riformista e solidale” è il titolo dell’incontro, promosso dal Partito Democratico del Molise, in programma domani – 30 novembre – dalle ore 15.00 a Campobasso, presso Palazzo Cannavina.

Dopo i saluti introduttivi, è atteso l’intervento del professor Mauro Calise, docente di Scienza Politica presso l’Università di Napoli Federico II, con una relazione su “Idee in rete. Brainstorming dal laboratorio Molise”.

Dalle 16.30 si aprirà un momento di discussione e confronto in vista dei congressi regionale e locali per l’elaborazione di una piattaforma programmatica, quindi saranno presentati due nuovi percorsi formativi a cura di Giuseppe Iglieri e Matteo Patavino.

Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare all’incontro promosso dal Partito Democratico del Molise domani – 30 novembre - dalle ore 15.00 presso Palazzo Cannavina, in via Vittorio Cannavina 24, a Campobasso.