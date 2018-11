Natale trasforma Agnone in carnevale: ricoperto di lucine il monumento del martire Libero Serafini

Sono in molti che ci segnalano la trasformazione del monumento in ricordo del martire agnonese della repubblica napoletana del 1799 Libero Serafini

Il famoso moso monumento posto al centro della piazza principale di Agnone, luogo dove si svolgono gran parte delle manifestazioni cittadine importanti, per le festività natalizie e' stato rivestito da centinaia di lampadine con supporti per riprodurre un perfetto albero di Natale, il monumento stesso figura come perno centrale dell'albero. Sicuramente l'effetto con le lampadine accesse sarà sorprendente ma di sicuro non si è valorizzato un'opera d'arte posta a ricordo di un grande eroe. Nelle città europee più avanzate l'uso delle luci viene studiato dai più grandi architetti per meglio valorizzare i monumenti e le opere d'arte. A Agnone vengono nascosti da centinaia di luci. A questo punto e' necessario chiedersi: è forse più importante ricoprire tutto di luci sfavillanti natalizie o indurre a osservare i monumenti e le opere d'arte valorizzati da apposite luci per meglio ricostruire la nostra storia e le nostre origini?

Libero Serafini, martire agnonese della Repubblica Napoletana del 1799: http://www.nuovomonitorenapoletano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1506:libero-serafini-martire-agnonese-della-repubblica-napoletana-del-1799&catid=37&Itemid=28

.