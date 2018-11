Venafro, Pastore muore cadendo in un dirupo

Cade in un dirupo e perde la vita: la vittima è un pastore di Venafro . L'incidente è avvenuto in località le 'Noci' dove l'anziano aveva portato gli animali al pascolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma non è stata aperta alcuna indagine poiché - secondo quanto accertato - la dinamica è chiara: si è trattato di un incidente e non sono al vaglio altre ipotesi. I vigili del fuoco hanno recuperato la salma che è stata restituita ai familiari.(Ansa)