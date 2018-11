Roccamandolfi, approvato il bilancio di previsione

Si è tenuto giovedì 29 novembre il consiglio comunale di Roccamandolfi. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente si è portato a conoscenza dell’assise civica della variazione alla dotazione di cassa, effettuata con delibera di giunta comunale n° 76 del 19/07/2018.

Al terzo punto dell’ordine del giorno si è discusso della bilancio di previsione 2018/2020 – Esercizio 2018 – Variazione. Dopo una breve relazione del sindaco Giacomo Lombardi e del responsabile del servizio finanziario, i quali hanno evidenziato la sana e corretta gestione contabile dell’ente, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’importante documento contabile.

Infine il consiglio comunale ha approvato la proroga della gestione associata del servizio di segreteria comunale. La convezione in essere tra i comuni di Roccamandolfi, Monacilioni e Baranello, ai fini dello svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, stipulata ai sensi dell’Art. 98, 3° comma del Decreto Lgs n. 267/00, resterà invariata tranne che per la durata della stessa fissata al 30/09/2019