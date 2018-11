Lotta al caporalato e al lavoro nero: l’Arma intensifica i controlli. Denunce e sanzioni

Militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia in collaborazione con ireparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri hanno effettuato mirati controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del caporalato, nelle attività commerciali, di trasporto merci e magazzinaggio. Due amministratori di imprese sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per la mancata effettuazione della visita medica di alcuni dipendenti per la idoneità alle mansioni svolte, inoltre veniva individuato un lavoratore in nero. Contestate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre quindicimila euro.