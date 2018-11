Venafro: Abusi edilizi, i Carabinieri denunciano una persona

I militari del Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione di un autorimessa in assenza delle prescritte autorizzazioni in quanto trattasi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Per il proprietario è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia.