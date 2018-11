Agnone centro delle "Giornate Reumatologiche Altomolisane", a disposizione dei sanitari per informare sulle linee guida internazionali di cura

Presso il Teatro Italo Argentino di Agnone il 6-7 Dicembre 2018 si rinnova l'appuntamento con le "Giornate Reumatologiche Altomolisane"oramai giunta alla IX Edizione.

Il direttore scientifico del convegno Dott Franco Paoletti, responsabile del Centro Reumatologico di Agnone che opera in stretta in collaborazione con l’associazione molisana malati reumatici AMOMAR rappresentata dal Presidente dott Giuseppe Campolieti.

Lo scopo dell'interessante convegno è quello di informare i medici di medicina generale e gli specialisti del sistema muscoloscheletrico gli Infermieri e fisioterapisti sull'importanza della diagnosi precoce; di quali sono le linee guida nazionali e internazionali per ottenere questo risultato sia in termini clinici che laboratoristici e strumentali

Lo strumento essenziale per raggiungere questo obiettivo è il PDTA delle malattie reumatiche e autoimmuni approvato dalla regione Molise con decreto n 4 del 2018 del Commissario ad Acta che ha riconosciuto il centro reumatologico del SF Caracciolo di Agnone centro di riferimento regionale. Sono coinvolti nel decreto gli ambulatori di Termoli e di Campobasso insieme agli specialisti SUMAI in stretta collaborazione dei medici di famiglia.Il Centro reumatologico altomolisano rappresenta in prospettiva una possibilità di continuità per il PO di Agnone

Saranno trattati anche importantissimi aspetti di farmacoeconomia relativamente all'impiego dei costosi farmaci biologici. Un'ulteriore sessione sarà dedicata alle malattie reumatiche dell'età pediatrica come l'artrite idiopatica giovanile, i nuovi farmaci biotecnologici, biosimilari e small molecules.