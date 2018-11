Innovazione green, Paolone (Cerro al Volturno): I piccoli comuni non sono un'eredità del passato, ma preziose roccaforti di identità

Ringrazio il Presidente di Legambiente Molise Manuela Cardarelli, per l'opportunità concessa a condividere con i colleghi amministratori e con gli illustri ospiti l'impegno associativo prima con l' Associazione Quercus Cerri e poi da amministratore del Comune di Cerro al Volturno, che oggi orgogliosamente rappresento, inerente la diffusione dei valori civici con lo sguardo attento alla formazione didattica e scolastica negli ambiti di educazione ambientale e civica, partecipando attivamente alle campagne nazionali, Puliamo il Mondo, Voler bene all'Italia e l'istituzione da inizio mandato della Festa Nazionale dei Piccoli Comuni della Valle del Volturno, coinvolgendo tutte le municipalità volturnensi con un cartellone di eventi itineranti che renda attiva e protagonista la comunità. La mia gratitudine vuole soffermarsi però sul ruolo che ha avuto Legambiente ed il suo consiglio direttivo per questa significativa occasione donata, per ribadire la centralità della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico ed architettonico dei nostri borghi. Abbiamo il dovere di programmare ed attuare politiche mirate che premino le amministrazioni virtuose ed i piccoli comuni, troppo spesso penalizzati dalla scarsa attenzione politica e da numerevoli e frequenti disservizi. L'Italia, ed i suoi territori, abbino il coraggio di scommettere ed investire in queste aree interne, sulla sua bellezza e la forza territoriale. I piccoli comuni non sono un'eredità del passato, ma preziose roccaforti di identità, qualità talenti e sapere, luoghi dove si sperimentano le buone pratiche più innovative, che vanno dalle fonti rinnovabili alla raccolta differenziata, tematiche di estrema attualità. Il segreto per rinascere, valorizzare e proiettare le proprie qualità territoriali, paesaggistiche e storico culturali, nel futuro, è l'acquisizione di massima consapevolezza nei propri mezzi, e delle piccole ed importanti peculiarità che il territorio offre, presenta e che attendono ormai da troppi anni di essere valorizzati. #innovazionegreen #piccolicomuni #cerroalvolturno

Gabriel Paolone

consigliere comunale Cerro al Volturno