Commissario ad acta sanità, 5 stelle: smentiamo la militarizzazione paventata da Toma

In merito al commissariamento della Sanità nella Regione Molise, il MoVimento 5 Stelle smentisce il processo di 'militarizzazione' paventato dal governatore Donato Toma. La struttura commissariale, la cui nomina è imminente, sarà formata da figure indipendenti e di alto profilo tecnico come da sempre sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, a conferma che quando si dice una cosa, poi la si fa.

La stessa struttura commissariale terrà conto di un necessario alternarsi di pesi e contrappesi: la figura del commissario e quella del subcommissario, infatti, saranno indicate da ciascun contraente del Contratto di Governo come è normale che sia, il che rende ancor più incomprensibile, oltre che fuori luogo, la battaglia esclusivamente personale del presidente Toma per ottenere l'incarico di commissario ad acta per la Sanità.

La struttura commissariale, inoltre, garantirà il rispetto della legalità oltre che il diritto dei molisani ad avere una sanità pubblica e di qualità: un principio sacrosanto di rottura con il passato sul quale non possiamo transigere. È chiaro che l'impegno del MoVimento 5 Stelle non si esaurisce nel momento della nomina, anzi. Non appena la struttura commissariale si insedierà, il MoVimento 5 Stelle intraprenderà una interlocuzione costante con commissario e sub commissario e, soprattutto, vigilerà sul loro operato in piena sinergia con il Ministero della Salute. In questo senso è prevista una valutazione semestrale dell'azione commissariale. Ciò vuol dire che già nei primi sei mesi ci aspettiamo risultati tangibili e, ciò che più conta, rispettosi dei diritti di tutti i molisani.

Movimento Cinque Stelle Molise